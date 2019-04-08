國民黨總統初選黨內意見紛歧，在吳朱會、吳王會暫緩後茶壺風暴貌似越演越烈，日前批評黨中央有球員兼裁判之嫌的新北市長侯友宜今表示，黨中央應把遊戲規則盡速制訂，「供齁清楚嘛」，侯認為，不管是徵召或是參與初選，趕快把辦法拿出來說清楚，讓有意參選的人有所遵循，有意想徵召的有一個方向。

侯友宜今天上午出席智英科技公司捐贈愛心運輸車儀式，媒體詢問侯友宜日前對中央黨部的批評有沒有受到壓力？侯友宜說，「我永遠走我自己的路，誰給我壓力都沒用」。

侯友宜說，每天看電視新聞各說各的，各唱各的調，「安捏甘賀？」這樣不好，既然要面對問題團結在一起，每個人要把自己腳色扮演好，他很清楚自己的腳色，他做新北市長，認真為市民的需要努力，才是他的本分，黨中央他只期待盡速把規則訂好。

媒體問侯會不會覺得黨內總統初選紛擾會破懷黨內團結？侯友宜笑說，他看都一樣，藍綠兩黨都都是吵來吵去，希望台灣政黨傾聽民意，為大家好好做事，也希望紛擾盡速落幕，政治對立、衝突、算計都少一點，好好做事情，講清楚。

(中時 )