F-35戰機

隨著美軍將焦點轉向中俄，專家說，美國武器對亞歐盟國的武器出口也可望產生類似的轉變。

據美國《防務一號》（Defense One）網報導，軍武出口新數據顯示，美國軍售已從巴林、科威特、卡達，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等中東國家轉向亞歐。

國際政策中心（the Center for International Policy）的武器安全專家哈通（William Hartung）認為，雖然目前尚未顯示，但今明年美國對亞洲軍售可望成長。

由哈通與「安全援助監督中心」（Security Assistance Monitor）主任阿蕾比雅（Christina Arabia）合寫的報告指出，2017年川普政府通過的軍售共價值822億美元（約2.5兆台幣），而去年減為788億美元（約2.4兆台幣）。此外，過去20年來戰爭頻仍的中東與北非，從2017到2018年在美國軍售中所佔的比例也在下降，由36.6%降為21.9%。

另一方面，美國通過軍售歐洲與歐亞的比例從2017年的29.5％增為2018年的55％，幾乎是倍增。

而2018年接獲最大新提案的其實是歐洲，已超越中東。哈通指出，或許其中有一部份與憂心俄羅斯有關。如義大利大買F-35隱形戰機，斯洛伐克採購F-16戰機等。

哈通認為，美國對中東軍售下降，部份可能和市場飽和有關。而另一個關鍵，或許在於五角大廈擬定國防策略，將準備與中俄進行大國競爭列為優先項目息息相關。

另一方面，財務諮詢顧問公司科溫（Cowen and Company）的分析師施韋澤說，2019年過了快一半，美國國務院通過的230億美元（7,100億台幣）軍售案進展卻落後前3年。他指出，雖然川普將對外軍售列為優先要務，但外交與經濟政策卻在扯後腿。

川普對北約與法、德的談話並未刺激他們採購美製武器，反倒促使他們加強發展國內國防經濟。此外，美國聯邦政府從去年12月到今年1月關門，也延誤了相關流程。

(中時電子報)