位於東京江東區，去年剛開幕的豐洲市場事故頻繁，8日一早又發生1名男性工作人員在運送貨物時被電梯夾死的意外事故。

東京消防廳於8日0時過後接獲通報指出，有1名男性倒在豐洲市場水產批發棟的電梯內。男性被送醫急救後，經過5個小時的搶救仍不治身亡。

警視廳和東京消防廳調查事故現場附近的監視器時發現，這名在運送業工作的50多歲男性當時站著駕駛1台「Turret truck」小型載貨車正準備進貨梯，但頭部被正要關上的電梯門夾到。

這個電梯高3公尺、深4公尺多，可以讓工作人員將小型載貨車直接開進電梯，電梯門是上下開關式的。警視廳目前仍在調查出事當時的詳細情況。

豐洲去年剛開幕才1個月左右，11月15日也曾發生小型載貨車的意外事故。1名70多歲女性駕駛著小型載貨車從水產批發棟前往青果棟時，在屋外道路的轉彎處不小心跌落，造成頭部重傷。

(中時 )