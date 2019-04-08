◎空中驚魂！港龍引擎起火折返 乘客：像快解體

國泰港龍航空KA451航班，今日上午8點02分從高雄小港機場起飛往香港，一度傳出遭鳥擊，導致引擎起火，8點30分緊急迫降返回機場，機上317名乘客歷劫歸來。不過，民航局稍早排除是鳥擊，初步為發動機風扇葉片轉速失速。機上乘客受訪時透露，起飛沒多久，機身莫名劇烈震動，像快解體，目前還在候機室等待接駁飛機。

◎收假憂鬱症候群上身 這樣吃能舒緩

連續假期後不想面對現實，感到心情鬱卒、無力嗎？身心科醫師提醒「假期後憂鬱症候群」如影隨形，建議多吃黑巧克力、香蕉、堅果等含色胺酸食物，能有效幫助放鬆並增加抗壓性，避免喝太甜的手搖飲料，調整心態重新迎接規律生活。

◎台中原民關懷促進會 助原民謀生計

隨著社會環境變遷，原民青年「鮭魚返鄉」接棒家業從事茶葉耕作，人數逐年增加；台中市原住民關懷促進協會為開啟金萱茶、烏龍茶等高山茶品內銷通路，舉辦「園融盛會」活動，盼以茶代酒會友，具體協助改善原住民生計。

◎台中中壯年單身聯誼 4／9開始報名

台中市政府單身聯誼活動廣受好評，為40至55歲單身者量身打造的「愛在沙鹿，幸福花開」，4月9日開始報名，歡迎符合年齡條件並設籍台中市，或在台中就學就業的單身民眾把握機會踴躍報名參加。

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(中時電子報)