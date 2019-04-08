由綠轉藍、一路挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，今日正式公開表態參選高雄市第四選區立委。潘金英強調，要替高雄做事，除了市長，中央更必須有人支援。不論韓國瑜未來選不選總統，她都會參選到底，替高雄人爭取福利。

「這是一場不可能的任務，但結局一定會轉為可能！」潘金英表示，身為大寮媳婦，她勇於挑戰超深綠的高雄市第四選區（仁武、鳥松、大寮、林園區）立委，希望改善當地的醫療、就業、環境污染等問題。

潘坦言，投身政治的想法，從過年前開始萌芽。去年市長大選她公開表態挺韓，卻惹來一身腥，不但18年資深民進黨員身份被革除，外界甚至盛傳她收取中資助選，抹黑抹紅言論不斷。同時，她看韓當選後積極出國拚經濟，也屢屢受打壓，深感高雄若要改頭換面，除了韓帶頭拚，更需中央強而有力的支持。

參選記者會上，第三選區立委參選人張顯耀、第一選區立委參選人陳清茂、第二選區立委參選人鄭東元、新一代基層聲浪代表「杏仁哥」都出席替潘站台背書。潘強調，高雄在民進黨長年執政下，城鄉差距越來越大，環境日益惡化，第四選區的民進黨籍立委卻毫無作為。希望自己能進入立法院，替高雄鄉親發聲，全力做韓的後盾。

曾經擁有18年民進黨員身份的潘金英，去年10月因公開挺韓遭民進黨開除黨籍，引起不小轟動。潘曾經二度參選高雄市議員，目前為高雄群英婦女會理事長。此次投身第四選區，將與民進黨籍立委林岱樺競爭。

(中時 )