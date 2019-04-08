總統蔡英文日前在農委會主委陳吉仲等人陪同下，到嘉義勘稻熱病災情，陳當場宣布，今年一期稻作餘糧收購將不限每公頃3200公斤，農民每繳100台斤至少有新台幣1300元以上價格。對此，雲林菜農林佳新抨擊說，光靠補助不盡力推廣根本做起，實在很低級；這麼多人來看稻米看個X，是懂稻熱病誘發原因嗎？

天氣炎熱，嘉義縣水稻傳災情，感染稻熱病，依農委會台南區農業改良場田間監測調查，嘉義縣稻作面積約866.3公頃，完全無發病面積僅約198.4公頃。總統蔡英文於這個月4日上午在陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員陳明文、蔡易餘等陪同下，勘查嘉義縣水上鄉稻熱病災情。

林佳新在臉書發文說，「四大寇裡面產這塊我比其他三位還算專攻，關於稻熱病我真的不得不說一下，光靠補助不盡力推廣根本做起，實在很低級」他還說，稻熱病，熱與氮素過高都是誘發原因，氮素引起的病害，常常可以好好控制，但我們的公糧無限制收購只是讓農民更想追求產量，變相鼓勵農友多使用不合理的氮素追加，這是否該深思我們稻米難道永遠要活在靠補助的年代？難道不能如斗南農會般整合市場鎖定市場追求高品質的越光米路線？

他說，現在多是代噴業者噴藥，農業是預防科學，因應多變的天氣有時候農友真的要多判斷，是否該提起預防噴藥，這才是重點，不要「大家都在噴藥了，我也要噴了」、「難道人家沒噴代表我們也不用噴藥嗎？」不能以一概之。

林佳新認為，應該是好好判斷我們這塊地如果上期有種什麼蔬果，造成氮素過高，是否鉀的比例要提高點氮素少用點？是否農藥要提早預防使用？這都很重要。農業要追求的是預防科學，不是發生了再來尋求治療，政府該做的是盡力推廣分析不是一昧作秀，這麼多人來看稻米看個X，是懂稻熱病誘發原因嗎？

(中時電子報)