羽球女單現任世界第一戴資穎昨天在馬來西亞公開賽完成三連霸後，持續鞏固球后寶座，明天公布的最新世界排名將連續122周盤踞球后巔峰，追平中國大陸女將張寧史上第二長紀錄，加上威脅她球后地位的陳雨菲、奧原希望在大馬公開賽止步四強，小戴的世界第一直到4月30日都不會受影響，可望蟬聯125周世界第一，將打破另一位大陸名將李雪芮的連124周世界第一紀錄。

明天公布的世界排名積分，預估戴資穎將以9萬5667分持續攻佔第一，大陸好手陳雨菲8萬8779分居次，奧原希望8萬8200分第三，而本周新加坡公開賽小戴和奧原會參賽，陳雨菲決定不打，去年沒參賽的小戴，必須進入冠軍賽積分才會增加，假如沒有，也不會影響目前分數，因為現行的世界排名積分計算方式，是以選手過去52周積分最高的10場比賽來算，新加坡公開賽屬於超級500系列，冠軍可獲9200分，而大馬公開賽則是較高的超級750系列，冠軍積分1萬1000分。

目前看來，戴資穎不但本周會繼續留在世界第一，在未來兩周4月16日、4月23日公布的世界排名名次也不會變動，能累積連續124周維持球后位子、追平李雪芮紀錄，而4月23日開打的亞錦賽，小戴計畫不參賽，去年奪冠的9200分會被扣掉，改把去年香港公開賽四強進帳的6420分算進積分，屆時小戴積分會少2780分，不過由於她和陳雨菲、奧原的積分落差較大，兩人亞錦賽戰果不會影響她的球后地位，4月30日的最新世界排名，小戴就能正式超越李雪芮，成為蟬聯球后最久的羽球女將。

(中時電子報)