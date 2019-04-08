呂文婉原本是經常上電視的知名名嘴，然自去年開始自行刪減通告量，甚至淡出螢光幕前，也表示不要再叫她名嘴，工作重心轉往和朋友一起經營的全通路貿易公司，「新跑道」事實上已耕耘10年有成，如今擔綱公司CEO月薪百萬，她也在節目上分享招財秘技，直呼真的有用，但也有相應的「禁忌」。

呂文婉不當名嘴，轉換跑道反而發展更好，據《自由時報》報導，她最近罕見上節目，不聊八卦而是談生財秘技，坦言人在谷底時會急著燒香拜佛，而某次長輩提點她，說有錢人會點鹽燈轉換氣場，還可以趁過年時跟運氣旺的親友討個紅包，沾點福氣，重點是把這份紅包錢當「錢母」，收在皮夾裡，等年底再花掉或存進戶頭，關鍵在於一定要放一整年，呂文婉說某次她因身上現金不夠，就把這錢拿出來用掉，結果還真的破財損失慘重，屢試不爽！

而除了討好運紅包當錢母之外，呂文婉還分享了另一個招財方法，那就是除夕到初五，把家裡的燈全都打開，且一天24小時都不要關掉，原理是這樣會讓財神容易進到家裡，運勢會轉好，她自己10年如一日，每年都這樣做。

(中時電子報)