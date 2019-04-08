桃園市議員王浩宇去年爆料時力黨工涉持毒案，檢警在某社團辦公室，查獲裝有100多張毒郵票及20多公克的毒蘑菇的「毒郵包」，一度懷疑時力黨工林姓男子涉案，但北檢發現郵包的收件人不是林，且林驗毒沒有毒品反應，由於該辦公室出入分子複繁，無法認定毒品是林所有，認為林罪嫌不足，今將林不起訴。

王浩宇去年爆料時力黨工涉持毒，但時力卻隱匿消息，更出示時力黨工給他的訊息，內文直指時力立委要求涉案人自動離職，切割意味明顯。

檢警調查，有買家在去年3月下旬，透過網路從國外訂購郵包來台，郵包由海關入境時，被緝毒犬嗅出內有LSD（迷幻藥）成分的毒品一批，海關遂通報給基隆憲兵隊查緝郵包收件者，憲兵隊立即報請台北地檢署專案檢察官羅嘉薇指揮，會同新北市警海山分局偵查隊組成專案小組展開追查。

由於買家向國外賣家訂購重約4公克的100張毒郵票與20多公克毒蘑菇，毒郵包收件人及地址，是與某陳抗社團的辦公室；檢警懷疑與林男有關，拘提、搜索林。林遭逮後辯稱不知情，檢方訊後以林涉毒品罪諭令5萬元交保。

但北檢發現郵包的收件人不是林，且林驗毒沒有毒品反應，由於該辦公室出入分子複繁，無法認定毒品是林所有，認為林罪嫌不足，今將林不起訴。

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(中時 )