勇士今天在主場131比104擊潰快艇，5連勝輕鬆到手，56勝24敗篤定西區龍頭。同時這也是勇士在甲骨文球場的最後一場例行賽，滿場球迷見證了這座47年歷史的球場即將在球季結束後封館，總教練科爾賽後表示，這是一座擁有輝煌歷史的球館，沒有它就不會有現在的勇士，感謝球迷的一路支持，季後賽大家再相見。

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勇士在打完上半場僅領先7分，第三節發動42比18攻勢之後，取得31分絕對領先優勢，勝負提前底定，先發主力球員也樂得打卡下班。

史提芬柯瑞27分、6籃板，杜蘭特16分、7助攻，考辛斯12分、9籃板，克雷湯普生12分，卓雷蒙格林繳出10分、10籃板、9助攻、5抄截的全能成績單，魯尼14分，庫克10分。

快艇雖然先發五虎得分皆上雙，但碰到衛冕軍仍舊像是待宰的羔羊，苦吞3連敗之後西區排名跌落至第八，如果排名不變，季後賽首輪將再次碰到勇士，到時候等待的就是被淘汰的命運。

(中時電子報)