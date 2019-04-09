南投市脆皮臭豆腐，配上泡菜、小黃瓜，美味可口。（廖志晃攝）

張添嘉以鴨骨熬高湯，也是店內特色。（廖志晃攝）

平民美食臭豆腐，總是讓人聞「香」而來，在南投市經營「脆皮臭豆腐」的張添嘉，開店12年，臭豆腐皮酥內嫩又多汁，入口就感覺不一樣；他以鴨骨熬高湯煮成的豬血湯、貢丸湯，更是湯鮮味美，讓人回味無窮。

張添嘉原本在夜市營生，後來，自家門口道路拓寬，他就不再四處漂泊，在家裡開店賣臭豆腐；因為從小就幫忙操持家務，下廚的事難不倒他，如上他在夜市的經歷，認識許多廚師朋友，也學到一些料理的功夫。

張添嘉炸臭豆腐，也有獨到手路，臭豆腐外皮金黃酥脆，一口咬下，裡面卻仍柔嫩多汁，配上蒜蓉、醬油，口齒留香，還有泡菜、小黃瓜絲可以解膩。

此外，包括泡菜、滷味還有醃蜆等各式小菜，都是張添嘉夫婦親手製作；用來熬製高湯的鴨骨，則是當年一起在夜市打拚、現在開店賣鴨肉米糕的好友免費提供，鴨骨的清甜滋味，讓與臭豆腐有絕配之喻的豬血湯，味道更上一層。

店名：脆皮臭豆腐

營業時間：下午3時30分到晚上10時30分，周日晚間到9時；遇年節休假。

價格：臭豆腐、滷花生、豬耳朵、醃蜆、滷豆干都是1盤40元；豬血湯、貢丸湯都是15元。

地址：南投市嘉和1路82號

電話：0918-556921

(中時 )