米格魯小獵犬March，體貼、窩心、開心狗。（沈揮勝攝）

蓮華池研究中心人員說，March已經10多歲，是林區內的識途老犬。（沈揮勝攝）

March常隨著研究人員巡視林區，也保護人的安全。（沈揮勝攝）

位在南投縣日月潭附近的農委會林試所蓮華池研究中心，1隻黑、褐、白相間的米格魯小獵犬隨著研究人員在林道上巡視，遇到熟人親熱貼近、看見陌生者或叢林中有小動物，則邊吠叫示警、邊奔回望主人。牠的名字叫March，小小體型就像迷你車般，既討喜又靈活。

蓮華池研究中心員工說，March是在多年前，由陳姓研究人員從台北是林試所帶下來的，多數時間守在研究中心圍牆範圍內，會吠叫、但不會對任何人造成威脅，只要能讓牠感受到善意，就算只見過1、2次面的來訪學者，也很容易親近，摸摸頭頸、玩在一起。

在牆內待久有時會發慌，March會去黏主人望著大門，陳姓研究人員常利用調查林木、研究種子的機會，帶牠一起去巡山；有時路程稍遠需騎機車，牠也會主動跳上腳踏板「搭車」兜風；沒經過允許不會亂出大門，便溺排泄有固定場所，大家都說：「很有教養！」

March巡山範圍從研究中心門口到新山林道末端、從木屋教室到藥用植物園區，轄內山區5大集水堰，牠全走透透。飼主陳姓研究人員表示，是貼心、人見人愛的毛小孩。外觀雖看不出年紀，但實際上已經10多歲，寧靜美麗的蓮華池，正好讓牠幫忙巡山，也頤養天年。

(中時 )