在充滿濃濃日式風格的攤位前，李嘉洺完全展現日本職人精神。（林和生攝）

酥炸臭豆腐配上親手醃製的薑蘿蔔，口感清脆、根本絕配。（林和生攝）

腳踩木屐、綁著頭套，站在木造攤位的後頭忙到連抬頭時間都沒有，客人在下午過後陸續來到巷弄，一直到華燈初上，僅幾個座位的空間鮮少空檔，他們全都是為了這「一碗豆腐」而來。

年輕老闆李嘉洺親切的招呼客人，他說，自己曾利用4個月時間環島，旅遊過程中發現，在各行各業成功的人物多是只專注做好一件事的人；因家中長輩經營麵店，對於餐飲小吃並不陌生，加上自己的喜好，返家後決定創業賣起臭豆腐。

「坊間臭豆腐給人的印象就是不銹鋼攤位、黑色油鍋、老闆穿著藍白拖與Ｔ恤」，為了作出市場區隔，他以木作打造小攤車，擺了幾個國小桌椅，充滿濃濃日式風格，他說，自己小時候看得都是日本卡通，深受日本文化影響，「自己也想展現日本職人全心投入的精神。」

小小一碗豆腐不只炸得到位，連配菜都是親手醃製的薑蘿蔔，而非一般市面高麗泡菜，口感清脆、搭配豆腐根本絕配；除了鹹的臭豆腐，近期也增加品項，多了芝麻與抹茶口味的甜豆腐。

曾有一對八旬老夫妻在2012年世界末日盛傳的時刻，選擇來到「一碗豆腐」品嘗美食，詢問對方後聽到「因為這裡讓人感到非常安心」，被當成末日美食，李嘉洺笑說，這是對他最好的鼓勵。

店名：一碗豆腐

地址：屏東市濟南街2之6號前

電話：0916-199-318

營業時間：14：30－22：00（售完為止、周三公休）。

價格：臭豆腐1份50元

(中時 )