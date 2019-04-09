澎湖百歲老榮民許劉得歡喜慶生，榮服處登門拜壽送上滿滿賀禮與祝福。（2018年4月8日陳可文攝）

老榮民一生戎馬、煢煢獨立，澎湖縣榮民服務處最貼心，連續假期接連為老榮民鍾展驥、許劉得歡慶百歲壽誕，開心唱著生日快樂歌、吃著蛋糕，兩老感動地熱淚盈眶。

屆齡百歲鍾展驥廣西柳江縣人，年少從軍報國，後隨部隊播遷來台，民國51年空軍少校退役，終生未婚獨居一人，縣府社會處關懷列入低收入戶並每日提供公費送餐服務。

鍾老喜逢生日，澎湖榮服處長陳平偕同榮欣志工們登門拜壽，轉贈總統及行政院長祝賀壽屏、金戒指、壽桃、生日蛋糕等賀禮，大夥大聲合唱生日快樂歌，輪流說著祝賀詞分享喜悅，鍾老笑開懷，直說這是最快樂的一天。

許劉得在地澎湖縣人，幼年家貧毅然投身軍旅，長達28年服役生涯擔任海軍通訊兵，民國65年士官長退伍後從事水電維修工作。

許老家庭幸福兒孫滿堂，全家人熱鬧歡慶百歲壽辰，榮服處共襄盛舉舉辦溫馨慶生會逗熱鬧，也依例轉贈總統及行政院長壽屏、金戒指、壽桃、蛋糕等賀禮，恭祝福如東海、壽比南山。

鍾爺爺與許爺爺頻頻感謝所有人祝福，兩老侃侃而談健康養生長壽之道，平日生活規律、早睡早起、飲食正常、多走路運動，尤其最重要是天天保持愉快好心情，笑口常開精神好。

(中時 )