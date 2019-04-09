近年來乾旱少雨，日月光高雄廠積極執行節水行動，以「減少使用自來水」與「降低放流水量」為目標，透過於2015年啟用全台灣最大中水回收廠，汲取工廠放流水進行水資源再利用程序，每日可回收9800立方公尺再生水，達50％回收率，平均一滴水可使用2.6次。4年下來累計產水1000萬立方公尺，相當於省下4000座奧林匹克標準游泳池的水量。

日月光中水回收廠於2015年4月1日啟用，雖然期間不斷投資擴建工廠，然而用水量與過去相比降低20％，並可在停水期間正常運轉兩天。

日月光中水回收廠，除了能將水資源重複再利用之外，兼具設有大型汙泥烘乾機，並將全高雄廠區的汙泥採取集中管理與減量方式處理，使汙泥達到減量61％的成效，充份達到節水減廢效益。

由於日月光中水回收廠每天回收水供水量9800立方公尺，已達中水廠1期最大供水能力，故已於2019年初再投入1億5千萬元，進行中水廠2期擴建工程，採用全新思維並將RO系統濃排水再次回收利用，以及全系統沖洗水回收設計，預計每日最大回收量可達2萬1000立方公尺，並創造出70％回收率，不浪費任何一滴水資源，未來進入日月光製程用水，每滴水將可使用3.3次。

(旺報 )