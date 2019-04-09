小饅頭雖然癱瘓無法行走，但生命力非常堅強，讓人看不出是病犬。（林雅惠攝）

劉春良只要一有空，就會抱著癱瘓的小饅頭到戶外曬曬太陽。（林雅惠攝）

從事餐飲業的劉春良因為工作忙碌，堅決反對飼養寵物，就在女兒將小姑送養的一隻小型母犬馬爾濟斯帶回家時，母女間出現少有的口角，結果愛狗的女兒說了一句：「希望媽媽能完成她唯一心願，收養這隻狗」感動了她，馬爾濟斯從此成了她們家中一份子，取名為「小饅頭」。

劉春良說，由於女兒當時讀高中，課業壓力重，小饅頭幾乎是她在照顧，她發現小饅頭乖巧聰明，漸漸地，她與小饅頭之間產生一種微妙的依賴，讓她首次體驗對寵物的愛。

劉春良說，小饅頭非常顧家，她們若暫時離開店面到屋內走動，外面一有客人，小饅頭就開始叫，讓主人知道有客人光顧，有一次家中電線走火，當時她在店內忙，聽見小饅頭在客廳不停的叫，她只好走進屋內，竟發現火災，所幸火勢緊急撲滅未釀成大災害，全家人都感念小饅頭的救命之恩。

5年前的一天，餐飲店雇請2名新夥伴，結果這夥伴走進屋內拿東西，驚動了小饅頭，小饅頭對其不熟悉突然從沙發跳下想咬住這夥伴，沒想因此摔傷腦部，造成癱瘓。

劉春良說，她將小饅頭緊急送中興動物醫院，醫師表示不樂觀，她不放棄小饅頭生命，正巧她過生日，她為小饅頭許願：「只要能夠讓小饅頭多活1年，我願意幫助流浪貓狗」，接著她將小饅頭改送到屏科大治療，沒想到至今小饅頭多活了3年。

劉春良說，小饅頭癱瘓後，尿尿、大便都要她用手擠尿排便，現在小饅頭身體雖有改善，但無法行走，她願意無悔照顧牠，讓牠安詳過完一輩子。

(中時 )