《時來運轉》美職「冠軍」高賠「包牌」好時機

台灣運彩總經理林博泰上時來運轉節目談運彩眉角。

MLB冠軍初始賠率

廣受大家喜愛的美國職棒(MLB)新球季海外開幕戰3/20在日本東京開打，由水手對戰運動家揭開例行賽的序幕，30支球隊誰能勝出奪得本季冠軍，可說是各界矚目的焦點，最被看好的球隊包括去年的冠軍紅襪、前年的冠軍太空人、去年全壘打數最多的洋基以及連續2年都進入世界大賽的道奇等，實力都在伯仲之間，運彩「冠軍」玩法開出這4隊奪冠的賠率也都非常接近，而且目前都還有6倍以上，非常適合大家投注，無論是「單買」或「包牌」，今天就來跟大家談一談MLB冠軍玩法的投注眉角。

運彩「單買」投注說明

運彩所謂的「單買」投注，是在所有可能中獎的選項中單挑一個選項進行投注，如果中獎，獲利率相對較高，適合積極型的消費者。

運彩「包牌」投注說明

至於「包牌」投注，則是就「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率。如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是消費者考量及權衡的重點。尤其MLB「冠軍」玩法在「球季之初」各隊還是高賠率的時候，特別適合「包牌」投注。

包牌看好度前8名獲利率試算

今年MLB球季 (2019)冠軍看好度高的前幾名隊伍實力都在伯仲之間，運彩冠軍玩法開出的初始賠率都蠻高的，分別是太空人6.25倍、洋基6.25倍、紅襪6.25倍、道奇7.50倍、費城人10倍、小熊12.00倍、釀酒人13.00倍、印地安人13.00倍，大家可以選擇「單買」投注1隊，也可以選擇「包牌」同時投注2隊、3隊、4隊…等，在可接受的中獎機率及一定程度的獲利率下進行投注，今天就舉2個「包牌」的例子，試算其可能的獲利率以及近3年奪冠球隊情形給大家參考。

近3年MLB奪冠球隊參考

(中時電子報)