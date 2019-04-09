南部地區一名從事直銷業的已婚女子黃女，與同事小正婚外情，多次在車上幽會，被丈夫阿哲(化名)抓包，黃女及小正矢口否認偷情，但2人在車上互動親暱，黃女嬌喊阿正「歐爸」，成為偷情鐵證，2人判賠10萬元。

據判決書，阿哲指控妻子黃女與小正發生婚外情，2018年間多次駕車與小正在車上幽會，2人互訴衷曲，甚至車上接吻、擁抱，還疑似以嘴進行性行為，偷情過程全被行車紀錄器錄下來，阿哲從行車紀錄器畫面抓到妻子外遇，頓時綠雲罩頂，提告要求2人賠償100萬元。

黃女則辯稱，丈夫提供的錄影內容只是正常駕駛或路邊停車畫面，並非幽會，而小正跟她同樣都是直銷員，2人在同車商談工作，縱使錄影畫面顯示她低頭消失及小正手部游移，那也是小正幫她按摩，並非用嘴巴進行性行為。小正也供稱，他請教直銷經驗才認識黃女，2人沒有逾越男女交往分際之行為，認為阿哲僅憑幾秒畫面就誣陷他們偷情。

法官勘驗行車紀錄器畫面，黃女被駕駛座椅檔住，拍不到她為小正性行為畫面，不過2人確實有親吻臉頰、接吻、擁抱等親密行為，另外黃女還親暱叫小正「歐爸byebye」、「好痠喔」，顯見2人關係親密，侵害阿哲配偶權，審酌後判2人賠償10萬元，可上訴。

(中時電子報)