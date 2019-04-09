大韓航空（Korean Air Lines Co.）前會長、韓進集團（Hanjin Group）會長趙亮鎬8日因肺癌在美病逝，外界馬上將焦點轉向接班人選，一般預料其獨子趙源泰將順理成章接下集團會長大位，不過分析師也預期，趙源泰接班之路不會太順遂，內憂外患將同時向他席捲而來。

大韓航空前會長趙亮鎬8日病逝，外界預料其獨子趙源泰可望接班。

個人及妻女爭議不斷的趙亮鎬過世消息曝光後，集團控股公司Hanjin Kal周一股價竟大漲20.63%，凸顯投資人對公司管理層換新血的期待。韓聯社引述自集團高層報導，在新會長上任以前，集團將由具專業能力的「社長團」暫時填補空缺；此外，據《韓國時報》（Korea Times）報導，一般預料，趙亮鎬獨子趙源泰可望接任韓進集團、大韓航空會長雙職，最快將在今年6月於首爾舉行的第75屆國際航空運輸協會年度大會（IATA Annual General Meeting）上以新身分亮相。

不過分析師認為，趙源泰能否順利繼承父親經營權仍是未知數，未來仍有多場硬仗要打。綜合《韓國時報》、《日本經濟新聞》（Nikkei Asian Review）報導，除了趙氏三姊弟可能彼此爭奪管理權之外，趙氏家族可能在繼承父親集團股權這一關就出現問題。趙源泰持有2%集團股權，趙亮鎬持有17.84%，再加上其他家族成員，趙氏家族在集團內持有的股權占28.95%，趙家人必須繼承趙亮鎬所有股權才能穩住集團內第一大股東地位，代價是他們必須支付高達1,625億韓圜的遺產稅。

儘管有分析師認為趙源泰肯定會竭盡所能繼承父親所有股權，但另有一派分析師並未排除趙家賣掉部分股權、規避遺產稅的作法，韓國eBest投資證券有限公司（eBest Investment & Securities）分析師宋志浩（Song Chi-ho，譯音）分析，如果趙家賣掉趙亮鎬一半股權，那麼趙家在集團內所持有的股權將只剩下20.03%，如果第二大股東KCGI再聯手第三大股東南韓國民年金公司（National Pension Service, NPS），兩大股東股權合計達20.81%，趙家將會失去最大股東地位。

除此之外，趙亮皓才剛過世，KCGI周一便宣布增加持股至13.47%，主動型私募基金KCGI去年11月才增加9%股權，上個月更聯合國民年金公司及其他投資人罷黜趙亮皓大韓航空執行長職位，如今再增加持股，改革集團管理層、向趙氏家族進逼的意味相當濃厚。

KB投資證券（KB Securities）分析師姜聖哲（Kang Seong Jin，音譯）就指出，韓進集團、大韓航空未來能否穩定，將取決趙源泰如何解決遺產稅問題，如果繼承過程不順利，那麼KCGI在集團內的影響力將快速成長。

(中時電子報)