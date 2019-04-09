新竹市有名7旬老地主，因為年輕風流愛玩不顧家，導致太太對他相當不諒解，年事漸高的他因為行動不便回家油太太照料，但他卻常常抱怨太太照顧不周，讓積怨已久的老太太大爆發，不但賞他巴掌還打得他臉頰瘀青，假牙斷裂。

聯合報報導，這名老翁年輕時不但揮霍無度也在外面大玩女人，外遇不斷，讓妻子相當傷心。到現在老了病了才回家讓太太照顧，不過他常常抱怨與嫌棄妻子，讓妻子新仇加上舊怨而出手打他，後來老翁向姪子反應到醫院驗傷並報警申請保護令。

新竹法院在去年11月雖核發暫時保護令給老翁，並向老婦人宣讀保護令內容，要求她不得再對老翁下手。不過老太太只忍了兩個月，在今年春節期間又把老翁捏到臉部有傷，老翁事後報警怒控妻子違反保護令及傷害罪。老太太也坦承罪刑，並表示丈夫年輕時不珍惜她，才會氣到動手去傷章夫。檢方認定老婦人涉傷害、違反保護令罪嫌，依法起訴。

(中時電子報)