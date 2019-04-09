王金平在臉書上PO文，「我有一個夢...」。（圖/翻攝自 台灣公道伯 王金平FB）

前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋相繼表態支持黨中央直接徵召高雄市長韓國瑜選總統，目前只剩前立法院長王金平對此沒表態，王金平說，「一切黨有黨的制度，依照制度走」。然後，王金平也在臉書上發文，「我有一個夢」，也引起許多網友紛紛來留言幫忙造句出許多「夢」，想要以此吐槽。

王金平在臉書上PO文，「我有一個夢，一個讓國人和諧共榮的夢。團結台灣，選前不撕裂，選後不分裂。護持這片土地，把我畢生的努力回歸眾生」。

這則PO文一出，卻吸引許多網友留言造樣造句，「我有一個夢，公道伯舉起韓國瑜的手，支持他選總統」、「2016為何沒作夢？2020將屆，就一直做白日夢ㄋ？」、「你有一個夢，圓了老李的夢？」、「別再為自己總統夢搞得國民黨在2020又失去機會，號稱公道伯，請真的講點道理」、「唯一支持的就是韓國瑜...」、「選前不撕裂，所以要參選到底？？？」、「硬要出來分票幹嘛」。

也有網友表支持，「加油！選到底！選上，一直上！」、「王金平是不會主動退的」。針對這些褒貶留言，王金平也有回來留言回覆，「感謝鄉親，我們都尊重」。

(中時電子報)