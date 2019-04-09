2017年5月，《財訊》民調指出，有28%的民眾認為蔡英文的領導風格是「獨斷獨行」，27%的人認為是「溫和理性」，25%認為她「優柔寡斷」，11%則認為她「果決明快」。分析指這些相互矛盾的數字說明蔡的領導出了問題。民進黨新系大老林濁水在臉書重提舊事指，沒有人真正理解蔡英文，尤其，在初選過程，蔡「䛧様溝通」風格流露無遺。

林濁水表示，《財訊》民調對蔡英文描述三個完全矛盾的風格竟等量齊觀，而且全達不到三成太奇怪了，感嘆沒有人真正理解真正的她。蔡英文她強調她是最會溝通的總統，而溝通的目的就要成功地讓人看不懂嗎？

林濁水舉例民進黨初選，指「䛧様溝通」風格更是流露無遺。蔡英文回答會不會停止初選，要不要延長初選時程，她總一概回答尊重協調，然後神秘地笑笑。讓民眾難以了解她對依民主程序完成進行初選真的態度，真是謎一般的總統。

林濁水指出，現任總統掌握的資源太大了所以只要現任做得不必太好，只要過得去，挑戰現任就會辛苦無比，這就是所謂現任優勢原則。，所以，慣例是挑戰者肯定會要求延長初選時程；但是現在挺蔡總統的人千方百計要打延長賽，又強調初選有害勝選，那麼為什麼要讓有害的時程拉長，要讓民進黨受害更久？最後，林濁水感嘆，「真是謎樣的總統領導䛧樣的團隊」。

(中時電子報)