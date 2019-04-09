素有排灣族紅寶石美聲美譽的卓秋琴，長年專注於傳承古謠一事，且在校園授課期間也不忘自我增強，同時還透過商業表演賺費用作為支持排灣族古謠傳承的動力，日前她與兒子趙偉廷首度合作獻聲滿州山谷音樂季，不僅用歌聲感動千人，更讓自己的堅持讓大家看見。

卓秋琴是牡丹鄉南排灣族女孩，但她年少時都專注學習與演唱別部落的歌，如卑南族、賽夏族、阿美族與鄒族等，而雖也會唱排灣族的歌，但卻是中排灣來義鄉的旋律，換言之，她不會唱自己部落的古謠，因此一直渴望學習與傳承排灣族的文化與音樂。

在某次因緣際會下，她回到安藤部落向耆老學習歌謠，同時踏進校園教古謠，20多年來，滿州、高士、石門等原鄉國小都有她教學身影。她說，小朋友因無法認得羅馬拼音加上傳統排灣歌謠也不好唱，光是發音就有困難，因此得花加倍時間薰陶。

她說，其實兒子在高中以前也不想學古謠，那時她很難過，也一度懷疑自己的堅持，但當他讀大學後因學校安排到其他部落交流，開始擁抱古謠並積極主動學習，且還在首屆的滿州山谷音樂季登場表演，這是他們母子倆首次合作，真的特別有意義。

她感性地說，偉廷演唱排灣古謠搖籃曲時，自己格外感動，原來，自己在無意間，把祖靈的祝福與旋律，傳承給自己的孩子。

首屆滿州山谷音樂季，以台灣原住民為主軸，主辦單位小墾丁渡假村總經理張福生指出，5、6日都各邀請多個原住民樂團獻唱原住民古謠，包含到底樂團、卓秋琴、徐妹與巴魯、吳永勝、吸引力樂團、399樂團等，每日都有近千樂迷共襄盛舉。

(中時 )