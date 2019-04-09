烙畫師正用數百度高溫的鐵筆烙燙做畫。(陳君碩攝)

以烙畫完成的清明上河圖。(陳君碩攝)

「熱鐵烙膚」是刻骨銘心的一種生動形容，「熱鐵烙畫」則是在河南南陽的一項精緻手工藝術。烙畫以數百度的鐵筆烙燙作畫，具有豐富層次和立體感，一幅兩公尺的畫作，大約需要花一個月的時間才能完成，在細緻的作品中，烙畫師也盡展工匠精神。

大陸河南省南陽市是烙畫的發源地，起源於西漢末年，至今已有2000多年歷史，為宏揚這個獨具特色的民間藝術，大陸在1954年將這些藝術家組織起來，成立「烙畫互助組」，並成立南陽市烙畫廠，從此成為「南陽三寶」之一，也名列河南省級非物質文化遺產名錄。

烙畫又稱烙花、燙花、火筆畫、火針刺繡，是利用碳化的原理，通過控溫技巧，將溫度在300到800度之間的鐵筆，以不施以任何顏料的白描手法，按照水墨畫的分五色的要求，以鐵筆在竹木、宣紙或絲絹上烙燙作畫。

烙畫師李憲峰是美術科班出身，已有將近20年資歷，他受訪指出，一幅長兩公尺的畫作，大約需要花一個月完成，手的速度與力度，都會影響烙畫的上色深淺，也因為鐵筆很燙，在創作時需要帶著手套，在他手套的尾指處，就有被烙燙燒焦的痕跡。

不過他早已習以為常，也樂在其中，別人十年磨一劍，他二十年磨一筆，展現執著的工匠精神。

講解員介紹，烙畫不僅有中國畫的勾、勒、點、染、擦、白描等手法，還可以燙出豐富的層次與色調，具有較強的立體感，酷似棕色素描和石版畫，因此烙畫既能保持傳統繪畫的民族風格，又可達到西洋畫嚴謹的寫實效果。使其有獨特的藝術魅力，因而給人以古樸典雅、回味無窮的藝術享受。

南陽即將舉辦「2019年世界月季洲際大會」，本屆大會的吉祥物「宛宛」，命名就來自南陽的古稱「宛」，在烙畫廠中，就有許多幅以烙畫創作的「宛宛」，同時用文化、歷史、藝術等多面向，體現南陽獨有的特色。

(旺報 )