同安國小推行食農教育很不一樣，小朋友除在「STEAM菜園」種蕎麥外，收成後還手工製成日式蕎麥麵並料理食用。（謝佳潾攝）

同安國小推行食農教育很不一樣，小朋友除在「STEAM菜園」種蕎麥外，收成後還手工製成日式蕎麥麵並料理食用。（謝佳潾攝）

同安國小推行食農教育很不一樣，小朋友除在「STEAM菜園」種蕎麥外，收成後還手工製成日式蕎麥麵並料理食用。（謝佳潾攝）

教育部近年積極推行食農教育，校園幾乎可見開心農場，但同安國小兼具機器人課程理念與國際觀的「STEAM菜園」特別不一樣，小朋友除種植有別於大眾所知的雜糧蕎麥外，收成後還手工製成日式蕎麥麵並料理食用，從產地到餐桌再到世界觀的學習，令學童驚艷不已。

同安國小約在6年前闢建一處約40平方公尺的開心農場，陸續種過玉米、番茄等，除自己食用外、小朋友也會拿去義賣，而去年8月間，校方突發奇想「玩點不一樣的」，於是在校長蔡信東的提議下，決定改種在日本超有名、但在台較少見的蕎麥，盼藉此打開小朋友的國際視野。

此外，因同安國小是機器人理念學校，結合科學、技術、工程、藝術、數學的「STEAM教育」一直是學校重點發展目標，因此在食農教育的推廣下，「STEAM菜園」孕育而生，小朋友透過科技、美感等多元學習打造出的蕎麥園，不僅能見到種苗與種苗間算好的安全距離，還會看到他們拿尺去量蕎麥長大的萌樣。

蔡信東指出，起初小朋友不知蕎麥是什麼，總是好奇它有沒有像玉米或番茄那樣好吃，直到慢慢認識、知道可以製麵後，他們興奮到只要有時間就去關心它，且還一度因螞蟻搬走種子緊張不已，最後在老師的指導下，學會先發芽後種植來保護蕎麥好好長大。

「自己種的特別好吃！」在經120天的細心呵護後，小朋友不僅開心收成，還因首次親手製麵興奮不已，當見日式蕎麥麵端上桌時都不約而同地說，實在太有趣了。

(中時 )