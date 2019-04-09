大甲媽祖鑾轎隊伍通過民生地下道後先在路口整隊集合，隨即在大批警力引導下向三民路出發。(謝瓊雲攝)

破紀錄！近年最平順 大甲媽凌晨零點前通過民生地下道

近年最平順的一次！彰化警方辦到了。大甲媽祖鑾轎晚間在彰化市區遶境，從彰化市過溝、忠權里幾個角頭宮廟緩緩前進，在9日凌晨零時前，已順利通過民生地下道繼續往三民路走去，由於優勢警力進駐，加上周一晚間人潮不若往年爆滿，在顏清標率領的轎班人員配合下，媽祖鑾轎緊跟著娘傘，一起通過民生地下道，場面理性、平靜，是近幾年前所未有的平順，令人不敢置信。

彰化警察局長方仰寧在晚間十點左右坐鎮民生地下道現場，彰化分局長洪宏榮更是整晚全程在場不斷確認各處警力任務編排，方仰寧在洪宏榮、縣警局刑警大隊、保安科等相關科室主管等陪同下，親自至各個路口督軍指揮。

深夜11時40分左右，前立委顏清標率先出現在民生地下道口，與方仰寧和彰化縣警局法制科、保安科警官面對面會商，討論大甲媽遶境隊伍通過地下道的細節。

由於是周一深夜，隔天民眾都還需要上班上課，晚間聚集在民生地下道人潮明顯不若往年那麼擁擠，陣頭人員也沒過去幾年多；在警方要求下，大甲媽隊伍分成三批通過民生地下道，前兩批徒步人馬試圖在通過時歡呼喊叫，但隨即安靜下來。接著大甲媽鑾轎，緊跟著娘傘和繡旗隊，安靜快速通過地下道，停在大路口集結時，時間正好是凌晨零時。

彰化縣警局保安科長陳朝清表示，今年因為人潮較往年減少，加上警方要求轎班人員以快步行走方式通過民生地下道，也要求不要大聲叫囂，不像往年眾多人潮在鼓譟聲中衝過地下道，容易引發圍觀民眾因好奇跟著鼓譟而發生推擠，因此今年秩序相當良好，至目前為止，都沒有發生推擠衝突，確實是近年最平順的一次。

此外，今年彰化縣消防局也派出大批消防人力隨媽祖鑾轎前進，加上有勤務巡邏與機動巡邏，彰化市區的鞭炮、爆竹聲量，在晚間十點過後，幾乎只剩零星少數，減碳、降噪成效也頗有進展。

(中時 )