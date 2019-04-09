郎祖筠平時生活忙碌，她樂在其中。（盧禕祺攝）

郎祖筠和老公巴比婚姻幸福。（資料照）

郎祖筠的美國老公巴比（高喆生）在丹東辦國際學校，長年在兩岸奔波，因北京生活物價高，房價驚人，日前決定搬回台，夫妻倆因此多了許多相處時間，郎祖筠笑說，「原本有點習慣一個人，但還好，我還是忙啊，他也接受」。

夫妻結婚10多年來一直沒生育，她坦言老公曾問她：「我們沒孩子，將來怎麼養老？」她也直白回「這個想法很自私，而且孩子不來坑我們已經不錯了」。

巴比曾經很想要小孩，原本不想生的郎祖筠，希望讓隻身在台的老公有家的感覺，8年前曾以46歲高齡產婦年紀，至少試了3次人工受孕，當時打排卵針，一次最多在肚子上扎11針，可惜都失敗。

剛過54歲生日的她，不會再多想「做人」這件事了。巴比想生孩子養老，和多數人對西方人既定印象不同。她說，那是多數人的誤解，美國人鼓勵孩子獨立，但父母退休後，其實也會就近照顧父母生活起居。

因為沒生小孩，巴比才決定在兩岸辦學校教育更多孩子？她說，辦國際學校有原因，巴比的父親是虔誠牧師，即使他已經做到亞洲副總裁，還是被父親覺得沒出息，因為他父親認為「人，生而服務，要嘛當醫生，要不做教育，要不就做牧師，這些職位以外的就叫浪費人生」，巴比不願意讓父親帶著遺憾離開，「所以他從事教育是為了父親，後來他父親覺得這孩子終於走回正途了」。

(中時 )