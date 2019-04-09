彰化縣警察局長方仰寧(左)立即趕到醫院探視慰問受傷的中天記者(右)與員警。(謝瓊雲翻攝)

維安破功！「白狼」接轎場面亂 記者警察慘遭圍毆

接轎場面亂 記者警察慘遭圍毆

維安破功！大甲媽祖鑾轎9日凌晨零時前順利通過民生地下道，場面超平和，不料遶境隊伍進入三民路後，「白狼」張安樂在統促黨成員擁護下接駕，現場卻開始有人丟擲啤酒瓶罐，場面開始陷入混亂，一名中天記者和陪同員警慘遭群眾圍毆，攝影機也被砸毀；警方隨即逮捕滋事打人的兩名男子。

在大甲媽鑾轎通過民生地下道後不到十分鐘，就發生暴力衝突；距離民生地下道400公尺的三民路237巷口，路旁醉漢和黑衣男子在群眾中高喊「呼死啦！」引發鼓譟，現場寶特瓶、啤酒瓶亂飛；在場媒體隨即高舉攝影機拍攝，其中，中天新聞台記者陳勝偉不幸落單，警方雖有派一名員警隨扈，兩人慘遭群眾包圍痛毆，兩人頭、臉、手、腳，各有多處掛彩，緊急送往醫院後幸無大礙。

陳勝偉指出，當時場面混亂，所有媒體記者都忙著拍攝記錄現場狀況，他在鹿港分局員警何宗益陪同下錄影，卻遭群眾嗆聲制止，驚覺自己落單，他很快回應「已經沒拍了」，沒想到群眾瞬間衝上來追打。

他說，當時拚命高舉攝影機想保護器材，不料仍在推擠間機器仍被人從後方應是拍打扯落，重摔在地面，自己胸背、頭部也被狠狠猛K了好幾拳，感謝隨扈員警貼身保護他，才沒有受到更嚴重傷害，將會對打人者提告。

保護中天記者的員警何宗益，自己臉部掛彩、眼鏡破裂，右小腿也被圍毆群眾狠踹而挫傷；他說，雖已全力想保護採訪媒體記者的安全，不料群眾情緒激動、場面失控，仍害工作中的記者掛彩受傷，感到很抱歉、遺憾。

警方隨即發出聲明指出，9日凌晨零時6分左右，三民路237巷口發生群眾推擠衝突，並已有人開始丟擲瓶罐，彰化分局民生路派出所所長吳建明為控制現場，才立即噴灑辣椒水制止。

過程中在場執勤的彰化分局偵查隊長鐘振邦、偵查佐林志宏及保安隊霹靂小組隊員許銘華，慘遭辣椒水噴濺波及，其中許銘華被辣椒水噴濺到眼睛及兩手臂，經沖洗及包紮後無礙，3人均堅守崗位繼續執勤；警方強調今年民生地下道順利平和，未有衝突，而對三民路段的推擠衝突導致員警、媒體掛彩，警察局長方仰寧也立即到秀傳醫院急診室探視、慰問，同時呼籲信眾應以「熱情」替代「激情」，讓「大甲媽」順利在彰化縣遶境保平安。。

(中時 )