你沒看過的韓國瑜！（影/中天新聞CH52）

沒有豪華的舞台沒關係，韓國瑜擔任高雄市長前就不斷強調，「我們先衝經濟大量賺錢，我們幫農產品、漁產品大量外銷，搶訂單」政見，如今看來還真的實現了！（影/中天新聞CH52）

來看看你沒看過的韓國瑜！回顧他還沒有這麼高人氣的時候。去年選舉期間，韓國瑜勤跑基層，沒有豪華的舞台沒關係，他就索性站在河堤邊的水泥地，憑穩健、幽默的台風，還飆唱「綠島小夜曲」。韓國瑜這麼自然得就讓全場嗨翻，也成功吸引不少人駐足聆聽他的政見。現在，影片曝光後，讓許多網友大讚，「真的做到了！不簡單」，還有人看著看著眼眶濕著感嘆，「別忘了2300萬人民啊！」

中天新聞報導，去年10月7日時，韓國瑜出席社區活動，沒有華麗舞台，但韓國瑜仍然可以炒熱氣氛。只見韓國瑜當時抄起麥克風，就是吐出秘辛，他說有一次想念故鄉的女朋友在高雄，「我不告訴大家是誰啊...在藍寶石歌廳認識的」，讓現場眾人聽了馬上哈哈大笑。韓國瑜接著自爆，那女孩是19歲認識的，那女孩現在做別人的阿嬤了。

韓國瑜接著自我吐槽說，「我的歌聲比我的髮型好太多了，要不要聽聽看」，這是一個要cue大家拱他唱歌的起手式。然後，韓國瑜就飆唱綠島小夜曲了，架式十足唱出「這綠島像一隻船，在月裡搖啊搖...」秀完歌喉，大家直呼「安可！安可！」讓韓國瑜好開心。

其實，只要有議員邀請，韓國瑜會盡力到場來跟民眾同樂。韓國瑜也都會不忘地說：「我們先衝經濟大量賺錢，就像我們早上吃荷包蛋一樣，我先從蛋白區先下手，農村、漁村，我們幫農產品、漁產品大量外銷，搶訂單。」他說，「在從蛋黃區下手，我們大量吸引投資客、觀光客進入高雄」。

中天新聞報導，拿韓國瑜的拚經濟理念，對照他上任高雄市長滿百日交出的成績單，還真的實現了！拚城市發展的心意，市民們想必有接收到。

對此，網友也紛紛留言，「當時可能有民眾會想：國民黨這人在講幹話？人是說來就來的？訂單有這麼容易？如今，韓國瑜做到了」、「真的改變高雄了！韓國瑜感染力很強」、「你真的做到了！不簡單」、「這個就是活生生的，英雄不怕命來磨啦！」、「一步步的落實政見」、「本來選前說要去住什麼各階層的家，也以為在唬爛，結果真的一個月住一種人家耶」。

還有人說，「為什麼看著看著眼眶會有點濕濕的」、「韓市長美國回來別忘了2300萬人民啊！」、「果然心中住了個小男孩」、「韓有實力，不靠栽贓抹黑，聚集包容愛心，真的沒有這麼佩服過一個政治人物」。

(中時電子報)