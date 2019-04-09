洋基王牌投手塞弗瑞諾（Luis Severino）暫時「回不來了」？洋基教頭波恩（Aaron Boone）9日在休士頓透露，塞弗瑞諾趕回紐約接受第2次磁振造影（MRI）檢查，右肩傷勢恐怕又有變數。

25歲的塞弗瑞諾原定3月5日春訓初登板，結果熱身投滑球時感到肩膀不適，臨時喊卡，首次MRI診斷為右肩旋轉肌發炎。但休養迄今塞弗瑞諾的傷勢似乎沒有好轉，得接受二次檢查。

塞弗瑞諾去年繳出19勝8敗、自責分率3.39、220K的生涯代表作，今年還沒開打就高掛免戰牌，洋基野手也像染了瘟疫一樣，受傷一堆，開季9戰辛苦拿下5勝。

洋基今天展開對2017年世界大賽冠軍太空人的客場3連戰，由田中降大掛帥先發。田中本季自責分率1.46，先發兩場飆出12K，僅有1次四壞保送，但太空人推出前虎王韋藍德（Justin Verlander），又是一場硬仗。

(中時電子報)