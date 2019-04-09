中央氣象局指出，今天（9日）天氣型態與昨天類似，各地大多為晴到多雲，白天陽光普照、天氣溫暖微熱，只有東半部地區及金門、馬祖可能會有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小區域的短暫陣雨，尤其北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區。

預測氣溫方面，夜晚及清晨較為舒適，低溫約22至23度間，白天比昨天更熱，各地高溫大多可達30度以上，尤其高、屏近山區，可能出現34、35度的高溫，由於雲量少，紫外線指數易達過量甚至危險級，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局指出，這樣溫暖微熱的天氣將持續到周三上半天，周三下半天起鋒面通過，加上東北季風增強，天氣將轉涼，周四開始下雨，以中部以北雨勢較明顯，雨連下5天，但周五下雨範圍最廣，幾乎全台都有機會下雨。

另外提醒您，又到了季節交替的霧季，氣象局今天發布濃霧特報，今日金門、馬祖及臺灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門持續有濃霧發生，能見度不足２００公尺，請注意。

今天花東空品區為「良好」等級；宜蘭及高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)