儘管開季3勝8敗顏面無光，世界大賽冠軍紅襪仍準備在明天的主場開幕戰，舉辦盛大的冠軍戒指頒發儀式。不過球團CEO甘迺迪（Sam Kennedy）透露，尚未找到新東家的前終結者金柏若（Craig Kimbrel）為了避免典禮失焦，婉拒了出席邀約。

「他很感謝我們的邀請，卻覺得他的出席可能會讓場面有點失焦，基於對昔日隊友的尊重，他選擇了不出席，」甘迺迪說：「雖然失望，但我們完全尊重和了解他的決定。」

金柏若以終結者之姿，幫助紅襪去年贏得15年來第4座世界大賽冠軍。他在例行賽63次登板、拿下42次救援成功，季後賽再添另外6個救援點。而在效力紅襪3年間，金柏若貢獻108次救援成功，K9值高達14.9。

然而，30歲的金柏若去年也有多次提油救火，季後紅襪並未提出複數年約，而是開給他1年1790萬美元的合格報價。金柏若沒有接受，選擇上自由市場爭取身價，結果球季開打還沒找到東家，跟賽揚獎左投凱寇（Dallas Keuchel）都還在待價而沽。

(中時電子報)