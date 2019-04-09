@中國時報

頭條探索在行政院長蘇貞昌清明連假前，以迅雷不及掩耳速度，一口氣撤換4家行庫董總，隨著昨日展開第一波人事交接，上任的不開心，被換下的也不高興，綠營新一波黨內互打，隨著行政院長蘇貞昌展現政治實力，左不甩蔡英文總統、右揮刀新潮流，政治任命鋪天蓋地，正在引爆，而蘇系勢力也扶搖直上。

為了提供國人更周全的流感保護力，加上藍、綠立委支持預算，衛福部長陳時中昨天宣布，行政院已經專案核定，從今年度開始每年600萬劑公費流感疫苗全面換用四價流感疫苗，跟上歐美國家使用趨勢，所需經費約15億元，由防疫基金支應。

民進黨執政後致力推動「轉型正義」，清查政治檔案是蔡英文總統重要政見，民進黨關注的林宅血案、陳文成案及美麗島事件等皆被列為「永久保密」，綠委段宜康要求上述案件是否解密或改變機密等級；總統府第二局長邱昌嶽說，「是有檢討的必要」。

國民黨還在為總統大選要初選或徵召爭論的此刻，台北市議員王世堅8日語出驚人直指，台灣沒有時間和資源再虛耗，不管是統是獨，大家在明年大選可就國家定位、台灣前途辯論清楚，高雄市長韓國瑜是他看過「不但真也敢講的人」，對民進黨來說，韓就是民進黨的天菜。

@旺報

大陸戶籍制度出現重大變革，農民有機會成為都市居民！根據國家發展改革委8日發布的訊息，將全面放寬戶籍限制，凡是常住人口100萬至300萬的Ⅱ型大城市要全面取消落戶限制，人口300萬至500萬的Ⅰ型大城市要全面放開放寬落戶條件，並全面取消重點群體落戶限制。這項戶籍大鬆綁也將有助城鎮化的推動，同時更牽動整個經濟版圖的均衡發展。

面對大陸國家發改委8日發出重磅文件，對各城市的落戶放寬等政策進行方向性的指示，大陸國家發改委城市和小城鎮中心研究員馮奎表示，觀察戶籍改革力度比以前明顯加大，可能將有三大趨勢，第一是大城市、特大城市集聚人口的速度可能提速；第二是都市圈、城市群人口在城鎮總人口中比例將提高，同時周邊涉及的都市計畫相關改革將進一步落實推動。

前國安會祕書長、台北論壇基金會董事長蘇起8日表示，2008年大陸打不過美國，但為了防止民進黨當選，大陸還是準備打台灣，而依據研究顯示，2020年中共可能打得過美國，「萬一蔡英文連任，你說會不會打，我就很簡單的這個邏輯，這樣你就懂了吧？」今年兩岸沒有模糊的空間並存，最後萬一民進黨再連任，兩岸恐將逐步走向攤牌，而雙方也沒有最大公約數。

日媒指中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪擬在5月訪日，協調兩國元首習安會，中國社科院日本研究所所長高洪對此指出，今年對於日本來說是辭舊迎新之年，5月皇太子德仁繼位，日本將迎來新時代。在此對日本具重大意義的節點下，6月在大阪召開的G20峰會對中日關係非常關鍵，日本必然希望改換年號後舉辦的第一個重要國際會議能夠成功，所以會盡可能地展示誠意，爭取中國領導人到訪日本參加會議。

@工商時報

壽險業大股東要注意了，未來壽險業增資壓力將提高，恐不能再無限制的衝業績。金管會主委顧立雄8日透露，將頒布壽險業全套的管理措施，其中在資本強化方面，將由現行資本適足率（RBC）200％，搭配淨值／資產比應高於2％的新預警指標，雙指標決定股東必須進行現金增資、限制業務還是限制投資等各式改善措施。

美國費半指數領頭刷歷史新高，台股上周休市期間台積電ADR上漲2.33％，8日台股開盤後台積電股價當仁不讓衝高，終場以253元，大漲2.64％作收，成交值放大至116億元，價量同步創去年10月中旬以來新高；台積電撐起台股半邊天，推升加權指數站上10,800點，成交值達1,601億元也創近4個月最大量。

由旺旺中時媒體集團工商時報主辦的2019【翻轉經濟 富強台中】產業論壇，將於9日下午二時起，在台中裕元花園酒店舉行，台中市長盧秀燕親臨致詞。

基亞生技與日本Oncolys BioPharma (東證上市代號4588)8日宣布，共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，以500億日幣（約138.46億台幣）授權日本中外製藥；這是台日生技合作的最大授權案，基亞將享有1/3的利益（約46.15億台幣）和未來上市後的銷售分潤。

(中時電子報)