川普國安大掃除 秘勤局長換人

美國總統川普繼周日授意國土安全部（Department of Homeland Security）部長妮爾森（Kirstjen Nielsen）辭職後，再要密勤局局長艾勒斯（Randolph "Tex" Alles）走人，並隨即指派密勤局科班出身的莫瑞（James M.Murray）從5月開始接任局長。

據CNN新聞網與路透8日報導，艾勒斯說，川普已下令重整國土安全部高層。除了國安部長妮爾森和密勤局長艾勒斯外，至少還有兩名官員可能走人。他們分別是美國國籍暨移民局局長西斯納（Francis Cissna），以及國土安全部法律事務長米特尼克（John Mitnick）。

一名官員透露，在這美國第二大國安機構裡，正出現近乎系統性的清洗。而在這波突然的人事異動中，起碼有部份是白宮資深顧問米勒（Stephen Miller）極力主張，至於妮爾森去職，他更扮演了關鍵要角。

一名官員說，近幾個星期來，川普授權米勒主導政府的邊境政策，而他正對國土安全部領導高層執行大規模斬首計畫。熟知相關討論的消息人士透露，近幾個星期來，川普極力想要恢復邊境非法移民親子分離政策，但妮爾森拒絕配合。在川普撐腰下，米勒在白宮西廂的影響力大增。

川普最近甚至在一場橢圓形辦公室會議中告訴幕僚，白宮所有的移民與邊境相關問題都由米勒負責。此外，政府官員說，米勒要川普開革西斯納與米特尼克。長久以來，米勒私下一直對移民問題抱持十分強硬的立場，而如今有了川普加持，他得以化暗為明，召開並主持移民事務會議。

雖然川普與白宮都沒有明言，國土安全部大換血的真正原因，但該部負責移民與邊境安全事務，而各方報導都顯示，這位白宮主人對最近中美洲非法移民激增十分火大。

(中時電子報)