美國知名律師艾維納提(Michael Avenatti)爆料，運動大廠Nike曾花錢收買「詹皇接班人」錫安威廉森(Zion Williamson)，讓他選擇就讀杜克大學。因為Nike與杜克大學簽下高額贊助合約，籃球員都必須穿Nike球鞋(所以才有威廉森球鞋爆裂事件)。

艾維納提在推特說：「你們只要問問錫安威廉森的母親就知道了，她幾年前是不是跟Nike收過一筆諮詢費？」現行規定美國高中大學選手不可以藉打球賺錢，艾維納提指稱是錫安威廉森的母親代他收賄。

杜克大學籃球隊「K教練」立即否認，然而杜克大學不能不管，校方發表聲明會調查此事，並且宣稱「學校一直都是依規定做事」。艾維納提的目標是Nike，他還釋出所謂犯罪證據，說Nike違法收買超過百位球員，聲稱他是揭弊而不是想勒索Nike。

艾維納提在「成人女星封口費事件」槓上美國總統川普而聲名大噪，當時美國媒體稱讚他是法界的明燈。然而艾維納提把砲口對準Nike和高中球員之後，很快被媒體當成丑角了，《今日美國》斷言這件事分毫傷不到Nike，「艾維納提只是在自取其辱。」

沒意外的話，錫安威廉森會在今年6月成為NBA選秀狀元，到時候他就可以正大光明和Nike簽下高價代言合約。

(中時電子報)