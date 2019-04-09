郭彥甫與雙胞胎哥哥郭彥均組成「2moro」，發行專輯與主持成績都有目共睹，不過3年多前決定放棄年薪500萬的演藝工作，全心投入繪畫工作，去年作品更在法國羅浮宮卡爾塞廳展出，不過昨晚開直播卻崩潰痛哭，甚至說出「如果沒有畫畫，我應該去自殺了」。

郭彥甫在直播中透露全心投入繪畫後，幾乎失去與朋友相處的時間，而在藝術創作路上似乎屢屢碰壁，讓他情緒崩潰表示，若非本科系畢業，在台灣當藝術家是很艱難的事，甚至說出：「如果沒有畫畫，我應該去自殺了」，這讓不少網友嚇得趕緊為他加油打氣，他則表示感謝這段時間有太太及親友支持，才能無後顧之憂繼續堅持下去，更道出內心話：「很多人在背後支持我，但是我不知道怎麼報答你們」。

根據《聯合報》報導，郭彥甫表示直播情緒崩潰，只是因為一時感觸導致，對於自己能到威尼斯辦展，坦言自己真得很幸運，更強調會繼續努力證明自己是有實力，稍早也已經將直播從臉書刪除。

★再給自己一次機會★

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)