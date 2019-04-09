王浩宇再黑韓！ 王淺秋酸：別靠韓流發財還擋路

多次隔空批高雄市長韓國瑜的桃園市議員王浩宇昨PO文指出，高雄市公司登記狀況3個月以來，減少825家，直指韓上任後高雄經濟沒有更好，批韓「拚經濟方向很可能根本錯了」。對此，國民黨發言人洪孟楷則反拿桃園市數據狠狠打臉王浩宇。

王浩宇以過去3個月高雄市「公司登記狀況」來觀察整體經濟，其中，營建工程業減少143家、批發零售業減少431家、旅遊餐飲業減少65家、農林漁牧業減少10家、不動產業減少32家，製造業公司也減少了144家，總計減少了825家公司。不過卻未說明引用數據來源為何，引發網友質疑。

對此，洪孟楷在臉書指出，王浩宇拿出經濟部數據只從107年11月到108年3月高雄市公司家數變化來酸韓國瑜招商不力，背後有清查等因素，「但王浩宇故意拿比例極小的變化來放大，讓人好奇如果真那麼嚴以待人，那是怎麼監督桃園市政府的？」

洪孟楷從107年11月、12月、1月連續三個月份的同份資料發現，桃市內的公司數從60,813瞬跌到44,658，之後再回到60,171，短短兩個月內少掉一萬多家公司、又憑空成長回來，「這樣的數據難道不詭異？身為桃園市民選出來的議員，有能力在同份資料上找數字酸韓國瑜，卻沒辦法質詢桃園市的鄭文燦市長？是不敢還是不想？不敢監督市長的議員，就是失職，請向全桃園市民道歉」。

洪孟楷直言，王浩宇領桃園市民納稅錢，卻無心監督市政，對鄭文燦放水，也不會連一萬多家公司憑空消失也沒看見，代表桃園市府螺絲鬆很大，而王浩宇是眼睛業障重、還是放水也跟著放很大？他說這樣的議員若只想住海邊管很大，丟臉的只會是自己。

(中時電子報)