三玄宮粉絲喊選總統 韓國瑜：喊2聲快樂就好

為了看韓國瑜，南投鄉親爬窗，PTT網友笑說，是在逛動物園看保育類還是珍稀動物嗎？(中天截圖)

高雄市長韓國瑜參7日拜完台中大甲鎮瀾宮後，再赴南投三玄宮，和國民黨立委許淑華合體，兩人出現受到信眾熱烈歡迎，尖叫聲不斷，一路從廟口一路被推擠到大殿，現場宛如一場粉絲見面會。有網友秀出一張截圖，好幾個粉絲從窗戶伸手進去，拿手機偷拍室內的韓國瑜，鄉民笑說「沒想到禿頭也有被偷拍的一天，窗戶開太小還硬開了一點，一種拍到賺到的概念?」

大甲媽起駕宛如總統前哨戰！藍綠大咖周日都分別前往大甲鎮瀾宮參拜，但人氣最旺還是高雄市長韓國瑜，韓國瑜7日拜完台中大甲鎮瀾宮後，再赴南投三玄宮，和國民黨立委許淑華合體，人氣爆棚，短短100公尺的路，就走了將近10分鐘。

韓國瑜和許淑華在室內時，外面還有人爬鐵窗想看他們，有PTT鄉民發《中天》跟《中時電子報》影片連結，發現影片中粉絲從窗戶硬伸手機偷拍韓國瑜，「一開始只有一支手機從窗戶縫伸出來，後來拍得不過癮再用手把窗推開點，緊接著第二支手機也不甘寂寞。」至於爬鐵窗看的新聞影片，鄉民說「這個更誇張，是在逛動物園看保育類還是珍稀動物嗎？南投鄉親實在太搞笑啦ＸＤＤＤ」

另一位PTT鄉民截圖手機伸進窗戶偷拍韓國瑜的照片，笑說「沒想到禿頭也有被偷拍的一天，窗戶開太小還硬開了一點，一種拍到賺到的概念?」也有人說，其實是要偷拍神力女超人啦!

網友留言都笑翻了「偷拍禿頭 愈想愈好笑 XDDD」、「這樣拍是想要怎樣的畫面？XDD」、「大概想看看能不能拍到老韓挖鼻孔??(喂~~~」、「寶傑應該要開專題，研究那顆禿頭到底有啥魔力」、「可以出一本第一次偷拍就上手XDDDDD」、「野生的比較香的概念XD」。

(中時電子報)