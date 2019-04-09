行政院長蘇貞昌近日在清明連假前火速撤換4家行庫董總，左打蔡英文總統，右揮屠刀斬新系，各種政治任命陸續上演，民進黨內2020總統大選初選也尚在協調中。對此，前警大教授葉毓蘭就表示，「吵得鎮天價響的蔡賴配，怎麼看現在都像是蘇蔡盤，活像2006年的行政院」，「有人踮踮當起實質的皇帝來，誰是台灣真正的老大？」。

回顧近期政院人事動盪，從經濟部所屬國營事業中油、交通部管轄的圓山飯店、華航再到財政部轄下的第一金等公股行庫，甚至是有任期保障的NCC無一倖免，「蘇系勢力大抬頭，各部會首長和官派董總，人人自危」，也許蔡總統找蘇貞昌回鍋接任閣揆，原是希望藉蘇對政務的熟稔，全力拚政績，沒想到蘇揆不甘成散場內閣，欲藉殘餘政治實權鹹魚翻身，進一步引爆綠營內戰。

對此，葉毓蘭今在臉書表示，民進黨最近的表現真是倒退嚕。吵得鎮天價響的蔡賴配、現任優先、排賴初選，讓人看攏嘸，真的有在辦初選嗎？她認為，倒是在總統府和黨中央努力在喬2020誰領銜時，「有人惦惦當起實質的皇帝來，怎麼看現在都像是蘇蔡盤」，活像2006年的行政院，葉毓蘭不禁質疑，誰是台灣真正的老大？電火球照乎你看！

其他網友也表示，「以前民進黨都是裝出來的，現在真的死亡關頭，狐狸尾巴才露出」、「某人180萬現在還交代不清」。

(中時電子報)