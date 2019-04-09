湯子珩走出自卑自抑的人生，以舞悟道，更以「光之舞－道」傳承恩師傳愛之路。（馮惠宜攝）

湯子珩著作「蟬蛻、光之舞－道」，希望透過這本書鼓勵那些覺得自己平庸、生命毫無可能性的人找到希望。（馮惠宜攝）

「蟬每一次脫殼，都是生死交關！」致力潔淨生活、意識提升的光遠心事業群協理湯子珩出書「蟬蛻、光之舞－道」紀錄自己從自閉、撞牆的人生到創研「光之舞－道」的歷程，好多人看了都說「想哭」，面對淚光閃閃的回饋，她說，這一路如履薄冰，尤如蟬蛻，希望透過這本書鼓勵那些覺得自己平庸、生命毫無可能性的人找到希望。

湯子衍是聖達瑪學院資深師資，陪伴上萬名學員走過生命幽谷，她教靜坐、創研「光之舞－道」，但甚少人知道她在30歲以前是什麼模樣，書中還原了她自閉、拒絕和外界溝通的孩提時光，媽媽的憂鬱症、思覺失調，一直讓身為老么的她無能為力只想要快點長大。

媽媽在她22歲時自殺，她足足封閉自我兩年，後來她遇到疼愛她的先生，但生命的課題總是重覆上演，接踵而至的經濟壓力、流產血崩、對於兒子的無計可施…命運又把她要逼到牆角，這一次努力要做個盡職媽媽的她無法再自閉，跨出習慣的模式，湯子珩走向身心靈療癒之路。

經介紹輾轉認識光遠心事業群創辦人聖塔達瑪，恩師真切溫暖關懷讓她重新面對原生家庭凍結的創傷，學習讓情緒流動，從表意識穿越到潛意識…，而當她開始轉變提升，親子關係、先生的事業也有了轉機。

湯子珩形容這是一條與心相遇的路，在恩師不斷淬煉下，她從麻瓜變師父，走上傳愛的道路，從未學過舞蹈的她，以舞悟道，創研出「光之舞－道」，讓上千學員從「心」探索生命、找回愛的動能。

湯子珩以蟬鳴之聲形容這17年的蛻變，生命如螺旋般一次次破繭、躍升，她創研的「光之舞－道」亦然，體悟有多深，就能開啟更大的創化。

(中時 )