台南市議員謝龍介上節目《新聞深喉嚨》。（圖/本報系影音截圖）

2019.04.08新聞深喉嚨 政治大咖「全員到齊」！2020欲爭大位 先拚媽祖卡位？

昨日(8)大甲鎮瀾宮媽祖遶境，宗教界盛事也讓藍綠政治要角熱情參與。人氣最高非高雄市長韓國瑜莫屬，一出場「選總統」聲響徹全場！台南市議員謝龍介，以此籲「太陽」們自知進退；媒體人黃暐瀚卻曝前立法院長王金平，也說聽到現場有人喊他！

謝龍介、黃暐瀚等人上節目《新聞深喉嚨》，談及國民黨內「太陽與后羿爭輝」，語重心長道：「這樣講比較不好意思，其他人回去他家看電視、看新聞報導的時候，『我為什麼在那邊的時候，沒人對我喊選總統？為什麼只有韓國瑜在現場的時候，那麼多人……』」主持人平秀琳回應：「所以現場只有他得到『總統好』、『選總統』的呼聲？」此時，黃立刻補充：「王院長也說有！」

黃暐瀚此話一出，笑翻全場！其他來賓紛紛脫口而出：「還有誰？」黃則再次強調：「王院長說他也有聽到！」再度讓全場笑翻！

謝龍介笑到顛三倒四難以言語，黃暐瀚趕緊安撫道：「不是！哥哥！他有講！先說明一下，不然院長會生氣！」謝強做鎮定，再次強調：「因為有的群眾比較遠，站比較遠看，沒看到臉只看到頭而已，看到頭他就當作韓國瑜！如果看到臉就不同了！所以人家喊選總統，坦白講，這場喊總統是在喊韓國瑜，我們講白了！」

(中時電子報)