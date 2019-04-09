大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛典。氣象達人表示，這十天期間大致「先晴暖、後偶有短暫雨」，且空氣品質較差，多注意防曬及戴口罩，周四晚起轉變，週五到下周三，溫度下降稍涼舒適，鋒面雲系接近，有短暫雨，記得帶雨具。

氣象達人彭啟明表示，今明兩天暖如夏，各地中午高溫都有機會挑戰30度以上，甚至高達32-33度，提醒外出民眾記得防曬防中暑，中部以北要注意空污問題，敏感族群記得戴口罩。

周四下半天開始有明顯轉變，預計新的一波較涼空氣會南下，同時也伴隨鋒面雲系接近，這一波的改變，預計影響時間會比較久，可能延續到下周三，有將近一周的時間。

周五到下周一溫度下降稍涼，受華南水氣及鋒面影響，水氣變多有短暫雨，大致上，周五前降雨以中部以北為主，而周六日到下周三，就要看南方雲系的發展，還是以北部為主，但也不排除雲系會影響全台，變動空間仍較大須再做觀察。

(中時電子報)