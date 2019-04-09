現代人常使用Google map來導航到想去的地方與商家，但1名網友卻不慎google到一處街景時，點開一看發現街上出現宛如「百鬼夜行」的場面，讓他直呼「Google你這是想嚇死誰」，接著PO上網引起熱議，許多紛紛留言指「馬的差點以為導航導到陰曹地府去了」、「以為你街景到另一世界」，嚇壞眾人。
王姓網友今（9）日凌晨1時許在臉書「●【爆怨公社】●」PO了一篇圖文指出「我只是想查一下街景，Google你這是想嚇死誰！」引發網友熱烈討論，留言說「這什麼啦，嚇死人」、「這應該是google到地下去了」、「好可怕，這什麼鬼！」
不過，有眼尖的網友發現是Google到基隆市仁愛區仁二路181巷附近，並說似乎是街景拍攝元剛好拍到基隆中元祭跟放水燈時，還有一旁的超市格外醒目，有人更戲稱是「查到地獄分店」，甚至有網友拿殭屍片裡的歌詞說「他的眼光！他的眼光！」讓許多人紛紛按讚留言。
(中時 )
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