國民黨2020人選難產，隨吳韓、吳朱、吳王會接連宣告破局後，讓外界質疑黨主席吳敦義是不是有「一桃殺三士」的計畫。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，高雄市長韓國瑜參選2020最大關卡，還是前立法院長王金平。但吳敦義曖昧不明的態度，是另外半個關卡，他強烈建議吳敦義，請出來清楚表態參選總統議題，唯有如此才能帶領國民黨重返執政。

羅智強在政論節目《大政治大爆卦》時表示，他是國民黨第一個宣布參選總統，也是第一個宣布退選的人。他宣布參選總統的動機，無非希望催出國民黨內最強將。看到國民黨從九合一後大選的勝局，消磨到現今如此悲慘的狀態，整個好感度往下崩不講，連韓國瑜都被卡在不上不下的受傷狀態。

羅智強指出，2020大選，國民黨一定要推出最強將，現在所有的民調都顯示，國民黨最強人選就是韓國瑜。可是韓國瑜也清楚表態，不參加初選。所以要讓韓國瑜參選大選，只剩下徵召這條路可行。

羅智強表示，放眼國民黨內，只有王金平反對徵召韓國瑜。一個人獨守卡韓大將軍，多威呀！國民黨徵召韓國瑜有這麼困難嗎？其實只要王金平點頭就結束了，王就是韓國瑜參選路上的最大關卡。

羅智強更表示，但王金平打死不退，甚至擺明有可能退黨參選，所以吳敦義一定要跟王金平協調清楚，若王金平真的參選到底，國民黨也要有跟王金平攤牌的準備。

羅智強認為，吳敦義曖昧不明的態度，便是韓國瑜參選的半個關卡。因為吳敦義沒讓人感覺到他要處理的決心，且吳敦義也沒說清楚他有沒有要選2020，容易引發吳是不是要「一桃殺三士」的質疑。藉由捧韓國瑜做掉朱立倫和王金平，最後再卡住韓的出線，最後，只剩下吳敦義可選。當然，這種說法並不公平，但吳有義務要澄清疑慮，最好辦法就是直接公開他不選2020，也能凝聚國民黨的士氣。

(中時電子報)