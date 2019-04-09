玉井芒果市場賣果乾的康小姐收養了一隻黑色的浪狗「黑糖」以及一隻黑色的浪貓「KiKi」。（劉秀芬攝）

台南市玉井區的芒果市場，白天人聲鼎沸，夜晚人車散去，鐵柵欄關起來，剩下各家攤位養的狗留在市場看攤子，但也有不少鄉民將貓狗帶來棄養，幸好有在市場擺攤的康小姐與一群愛媽幫忙餵養，並帶這些貓狗去結紮，康小姐也認養一隻黑貓與黑狗來作伴。

康小姐在玉井芒果市場擺攤賣果乾已經十幾年，經常看到被帶來棄養的貓狗。也許鄉下人經濟比較困難，對貓狗結紮管道、費用資訊不足，以為貓狗丟到芒果市場至少有人餵吃餵喝，殊不知造成大家困擾。

多年來康小姐與市場熱心攤販默默餵養這些浪貓浪狗，與牠們建立信任關係，再請動保處人員帶狗去結紮，並且幫這些貓狗尋找願意收養的主人。康小姐說，鄉下地方需要養狗看家、看果園，但很多鄉親以為貓狗結紮要花錢，導致貓狗愈生愈多，養不了就棄養，政府單位應到鄉下多宣導貓狗結紮管道與資訊。

康小姐自己也從市場收養一隻黑色的浪狗「黑糖」，白天就帶到市場作伴，「黑糖」與各攤的老闆都很熟，哪邊有好吃的就往哪邊去，餓了就回攤位吃飼料，但市場其他浪狗常來偷吃飼料，為避免「黑糖」生氣，康小姐特別將飼料碗用木板隔開，免得牠們搶飼料吵架。

康小姐說，家裡環境也不大，無法再多收養狗，有新的小貓小狗她盡量找人收養，花色不討喜的，只好養到可以送去結紮再帶回市場餵養，且定點餵養避免造成髒亂，她在市場也收養一隻黑貓「KiKi」，還幫她準備貓籠貓砂。畢竟芒果市場玉井遊客眾多，大家還是希望有關單位能處理好浪貓浪狗問題，給客人留下好印象。

(中時 )