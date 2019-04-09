我外交部次長徐斯儉去年曾公布一項民調指出，兩岸若發生戰爭，有七成年輕人願為台灣而戰，但一項由美國杜克大學進行的最新民調卻顯示，一旦兩岸開戰，僅約23%的台灣民眾願意抵抗。

《聯合新聞網》今報導，該調查由杜克大學教授牛銘實，於昨(8)日在台北論壇基金會舉行的「美中台的戰略新局」研討會公布。該結果與現任外交部政務次長徐斯儉去年4月公布的調查結果，差距甚大。

徐斯儉當時以台灣民主基金會執行長身分，在美國華府智庫「全球台灣研究中心」座談會公布一項民調稱，若台灣宣布獨立而導致中國對台動武，有63.4%的39歲以下台灣受訪者，願為台灣一戰；而若中國以武力迫使台灣統一，更有70.3%的39歲以下受訪者，表示願為台灣而戰。

牛銘實為台灣出生、畢業於臺灣大學政治系。他指杜克大學是在2002年開始進行該項民意調查，最近是在今年1月完成。

牛銘實表示，依杜克大學這份民調，在被問到，「如果台灣宣布獨立會引起大陸攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？」表示「贊成」（18.1%）跟「非常贊成」（11.7%）的，合計不到三成。

此外，若台灣宣布獨立，而大陸不會攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？「贊成」(25.9％）和「非常贊成」（36.1％），合計達62%。他分析，台灣民眾對於統獨顯然是有「成本概念」，如果成本太高，就不要獨立了。

牛銘實說，杜克歷次調查都顯示，認為兩岸終將走向「統一」的台灣民眾居多數，且近年還有升高的趨勢。

而被問到，「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您認為大多數台灣人會不會抵抗？」回答「會」（28.6％）和「一定會」（33.0％）總計超過六成。牛銘實指，此結果 顯示若兩岸發生戰爭，多數台灣民眾表示「 個人不會抵抗」，但卻認為「 別人會抵抗」。此結果與該校歷次調查並無太大差異。

依《聯合新聞網》報導，針對杜克大學的調查與台灣民主基金會早前的民調差距極大，牛銘實只說，「不曉得他們是怎麼問的」。

(中時電子報)