基隆市警局一分局第三組長許耀彬鍥而不捨地查找無名屍系統，為失蹤5年的盧男「正名」，並找到家屬，助盧男落葉歸根。（張穎齊翻攝）

基隆市警局一分局第三組長許耀彬鍥而不捨地查找無名屍系統，為失蹤5年的盧男「正名」，並找到家屬，助盧男落葉歸根。（張穎齊翻攝）

基隆市警局一分局第三組長許耀彬鍥而不捨地查找無名屍系統，為失蹤5年的盧男「正名」，並成功找到家屬。（張穎齊翻攝）

基隆市南新街一間年久未住的老房屋，2014年在進行整修時，工人因為內急跑到隔壁的荒廢屋舍上廁所，怎料一推開廁所門，卻驚見一具腐爛多時的屍體，嚇得報警處理。有「無名屍神探」之稱的基隆市警局一分局第三組長許耀彬近期受理後，查到是1名失蹤多時的6旬盧姓男子，並成功找到盧的弟妹，助家人團聚。

基隆市一分局2014年1月7日受理1件無名男屍案，當時有名屋主僱請一對工人父子，整修基隆市南新街1間年久未住的老房屋，工人兒子因內急，跑去隔壁另1間荒廢房屋要上廁所，推開廁所門，驚見1具死亡多時已腐爛的屍體。

警方表示，工人兒子當時嚇得臉色慘白，不敢告訴任何人，後來惡夢纏身，終日神情恍惚，直到了第7天受不了折磨，報警處理，案經警方現場勘查及報請檢察官相驗，發現死者遺體腐爛無法辨識，又無遺留證件、手機及可識別的物品，經採集指紋、調閱監視器及查訪屋主，也無所獲，遂以無名屍公告協尋。

後來，這具男屍便掛在無名屍系統，等待比對指認，遺體並以「編號A088無名男」埋葬於基隆市殯葬所「無主墓區」，長達5年之久。

許耀彬近期重啟調查，依無名屍的體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，搜尋交叉比對，分析上千筆資料，於1月20日比對出1名居住於基隆市仁愛區，2014年即失蹤的66歲盧姓獨居男子，特徵與無名男屍相近。

許耀彬指出，盧男未婚、無子嗣且父母均已亡故，但最終仍查出盧男失聯多年的弟妹，分別居住在宜蘭縣及新北市，經多方查找與溝通後，採集到弟妹2人的唾液檢體，送到法醫研究所做DNA親緣關係確認，比對結果吻合。

隨後，許耀彬報警檢察官相驗，開具盧男的屍體證明書，於昨（8）日順利為盧「正名」，並帶家屬到「無主墓區」祭拜，家屬等人淚流滿面，再三的向許耀彬鞠躬感謝，直說真是功德一件，讓盧男有名有姓，不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。

(中時 )