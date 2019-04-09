時常針砭高雄市長韓國瑜的男藝人「焦糖 陳嘉行」，被臉書粉絲頁「黑框作業」起底，2013年就在對岸最紅的電商淘寶開商鋪，目前淘寶仍能搜到他的商鋪，首頁並放上大大的《中天》節目《康熙來了》為自己做宣傳。(淘寶截圖)

陳嘉行在臉書通知大家他的淘寶商鋪快開了。(陳嘉行臉書)

陳嘉行在臉書希望有淘寶帳號的能幫他分享。(陳嘉行臉書)

陳嘉行淘寶商鋪販售商品。(陳嘉行淘寶商鋪)

在臉書力挺總統蔡英文，並常時常針砭高雄市長韓國瑜的男藝人「焦糖 陳嘉行」，被臉書粉絲頁「黑框作業」起底，2013年就在對岸最紅的電商淘寶開商鋪，網友酸「是不是沒賺到錢因愛深恨?」目前淘寶仍能搜到他的商鋪，首頁並放上大大的《中天》節目《康熙來了》為自己做宣傳。

「焦糖哥哥」陳嘉行力挺民進黨，時常在臉書批判高雄市長韓國瑜。之前總統蔡英文臉書一則發文中提到「台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。」意外被總統點名，「焦糖」高興的轉發該則貼文寫下：「勇敢自信 世界同行」。沒想到小英又跑去留言，並問他：「你的英文翻成『Brother Caramel』可以吧」，讓他受寵若驚。

陳嘉行昨還在臉書諷刺大陸若要購買他的臉書粉絲團，打簡體字說「管管，你們以為1450萬就想買我喔？！至少拿3亿RMB再来谈，亲。」稱對岸想買他，拿3億人民幣再來談。但臉書粉絲頁「黑框作業」起底陳嘉行，2013年在對岸開的淘寶商鋪，諷刺「也許是我眼花了也說不定…怎麼這廣告看起來像是在對岸賣的？」

「黑框作業」說，「原來是2013年在對岸開的淘寶商鋪阿？沒事沒事!那年頭跟對岸做生意很正常沒問題，要是現在，就會被罵說賣台了!微博也是2014年7月之後就沒動靜了，大概是東西賣不出去吧？花錢談代理，最後卻沒賺多少⋯我總覺得我能理解為啥他現在會討厭對岸了(笑)。」

網友留言「政治歸政治 人民幣歸人民幣」、「綠蛆賺人民幣絕不手軟的」、「 軟妹幣是很香的，呵呵」、「為人民幣服務嘛」、「沒有錢改不了的立場，如果有，那就要很多錢。」、「可能賺不到錢，性情大變吧。」、「原來是有去發展哦！被踢回來而已」、「巴掌真響，臉真腫！什麼要賺人民幣滾回去，台灣海峽沒有蓋，健保不配用，自己婊自己」、「中共沒有讓我賺到錢，我就開始努力的黑他XD」

(中時電子報)