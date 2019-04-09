總統提現任優先 民進黨協調小組否認 09:322019/04/09 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對有部分媒體報導，稱昨天民進黨總統初選協調小組安排蔡英文總統與前院長賴清德會見中，蔡總統曾提出「現任優先」等主張。協調小組今發聲明否認表示，昨天這項為時一個小時的會見，全程蔡總統及與會者並未有所謂「現任優先」的討論，媒體的報導不是事實。 協調小組呼籲，外界尊重民進黨黨內協調事務的進行，避免類似不實的無謂放話。 (中時 ) #協調 #總統 #協調小組 #小組 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》 放任蔣中正被抹黑 國民黨選舉事倍功半 19:532019/04/05 政治 初選恐被擋？賴清德臉書強硬表態 09:422019/04/06 政治 民進黨總統初選 府方：不實訊息與放話 適可而止 23:442019/04/06 政治 兩岸民心之爭 大陸更自信 04:092019/04/07 政治 林濁水酸廢了初選 必贏不會輸 04:102019/04/07 政治 還好意思叫民主進步黨嗎？ 04:102019/04/07 政治 快評》加強管制假訊息 那要先開罰蔡英文嗎？ 14:152019/04/07 政治 賴清德：2020民進黨輸 台將輸掉主權 17:342019/04/07 政治 假新聞與真統一 04:102019/04/09 政治 楊渡看血案 民進黨當成台灣欠的帳單 04:102019/04/09 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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