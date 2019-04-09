針對有部分媒體報導，稱昨天民進黨總統初選協調小組安排蔡英文總統與前院長賴清德會見中，蔡總統曾提出「現任優先」等主張。協調小組今發聲明否認表示，昨天這項為時一個小時的會見，全程蔡總統及與會者並未有所謂「現任優先」的討論，媒體的報導不是事實。

協調小組呼籲，外界尊重民進黨黨內協調事務的進行，避免類似不實的無謂放話。

(中時 )