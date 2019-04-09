藝人郭彥甫捨棄500萬年薪投入繪畫世界，去年作品更在法國羅浮宮卡爾塞廳展出，不過昨晚臉書開直播情緒崩潰，甚至說出：「如果沒有畫畫，我應該去自殺了」，對此曹西平則怒斥：「你什麼都比我多，還有什麼好哭的，該哭的應該是我吧」。

曹西平昨晚對郭彥甫喊話，他認為郭彥甫除了有完美家庭，也有眾多好友，相較身為心酸老偶像的他才更該哭，除了掙扎痛苦過每ㄧ天之外，一生經歷的痛苦早哭到沒眼淚，接著開導：「還這麼年輕說什麼死不死的問題，挫折又如何人生低潮又怎樣，畢竟藝術家誰不孤單誰不寂寞，邁向成功之路本來就要犧牲很多，為了背後支持到底的妻子，更要為她堅強勇敢朝目標前進」。

曹西平臉書全文。(圖/曹西平臉書)

曹西平表示藝術家當不成也不用憂鬱，畢竟人生還有很多路可以選擇，但要記住的是千萬不能因此否定自己，藝術家的路真的很不好走，但絕對要堅持自己想做的事情，最後要喊話要他好好加油，想必讓郭彥甫感到相當暖心。

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